Патрушев посетил учебный центр МВД России в Никарагуа

Секретарь российского Совбеза осмотрел учебные классы, комнаты для проживания курсантов, музей и аллею славы образовательного учреждения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в ходе визита в Никарагуа посетил учебный центр МВД РФ в Манагуа.

"В Никарагуа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил учебный центр МВД России в г. Манагуа", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Уточняется, что секретарь российского Совбеза осмотрел учебные классы, комнаты для проживания курсантов, музей и аллею славы образовательного учреждения, ознакомился с программами подготовки специалистов для правоохранительных органов стран Латинской Америки, обсудил перспективы развития центра, в том числе совершенствования его материально-технической базы.

В ходе посещения центра также было уделено внимание появлению новых востребованных учебных программ, увеличению числа слушателей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СБ, Патрушев пожелал сотрудникам и преподавательскому составу образовательного учреждения дальнейших успехов в развитии полицейского сотрудничества с Никарагуа и другими латиноамериканскими государствами

Созданный шесть лет назад учебный центр подготовил более 2 тыс. специалистов для правоохранительных органов 12 государств.