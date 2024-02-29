Хуснуллин заявил о подготовке мастер-плана восстановления Северодонецкой агломерации

Вице-премьер правительства уточнил, что на этом направлении работают несколько тысяч строителей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Подготовка мастер-плана восстановления Северодонецкой агломерации началась в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Сейчас мы составляем мастер-план по Северодонецкой агломерации. Хотя она и находится в 15-километровой зоне с линией соприкосновения, но мы там работаем, восстанавливаем жилье, строим дороги, электричество, газ, воду, где получается, [восстанавливаем], котельные запускаем", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что на этом направлении работают несколько тысяч строителей. Хуснуллин подчеркнул, что интенсивность восстановительных работ станет выше, как только стабилизируется оперативная обстановка.