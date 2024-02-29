Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Европа обеспокоена идеями Парижа об отправке военных на Украину

Максим Буякевич отметил рост вовлеченности стран НАТО в вооруженное противостояние на Украине и вокруг нее

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Озвученная Францией идея о направлении на Украину военнослужащих НАТО вызвала серьезную обеспокоенность среди европейских лидеров. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

Дипломат отметил рост вовлеченности стран НАТО в вооруженное противостояние на Украине и вокруг нее. По его словам, "из некоторых столиц продолжают звучать безответственные заявления об обсуждении планов направления регулярных воинских частей для участия в боевых действиях против российских военных".

"Видим серьезную обеспокоенность многих европейских лидеров, возникшую в связи с обнародованными во Франции 26 февраля идеями о направлении военнослужащих стран-членов НАТО для помощи украинским неонацистским формированиям", - сказал Буякевич.

Подобные идеи зампостпреда назвал "осознанным шагом к повышению уровня военной эскалации, как в украинском конфликте, так и на общеевропейском континенте в целом".

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".