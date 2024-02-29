Новые нацпроекты, налоговая реформа и цели до 2030 года. Путин обратился к парламенту

Пять новых национальных проектов будут запущены в России в ближайшее время, страну также ждут реформы налогообложения и системы оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Обращение к парламенту, ставшее самым продолжительным в истории - больше двух часов, - глава государства начал с внешнеполитической повестки, но гораздо больше времени уделил внутренней. Он поставил множество задач до 2030 года, предложил продлить программы льготной семейной ипотеки и материнского капитала и выразил уверенность в том, что российская экономика скоро станет четвертой в мире.

ТАСС собрал основные тезисы президента о развитии страны.

Поддержка семей

Большая многодетная семья должна стать нормой, "ориентиром всей государственной стратегии". России в ближайшие шесть лет предстоит добиться устойчивого роста рождаемости, с этой целью запускается нацпроект "Семья".

Программу материнского капитала и льготную семейную ипотеку продлят до 2030 года. Семьи при рождении третьего ребенка по-прежнему будут получать 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Увеличится налоговый вычет на второго и последующих детей: до 2,8 тыс. рублей на второго и до 6 тыс. начиная с третьего.

На расширение социального контракта выделят еще 100 млрд рублей. Также до 75 млрд на поддержку семей получат регионы с низкой рождаемостью.

Здравоохранение

В России запускается нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Средняя продолжительность жизни к 2030 году должна составить не менее 78 лет, а впоследствии - превысить 80.

С 2025 года все, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО, будут получать налоговые вычеты: "Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить - вставай на лыжи!"

В регионах должны строить не менее 350 спортивных объектов в год, на это дополнительно выделят по 65 млрд рублей ежегодно.

Будет запущена новая программа по охране материнства и сбережению здоровья детей и подростков. В числе приоритетов - расширение сети женских консультаций.

Модернизироваться будет здравоохранение в целом: "Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей".

Кадры

Еще два нацпроекта - "Молодежь России" и "Кадры". В частности, 400 млрд рублей выделят на капремонт школ и детских садов.

С марта вдвое вырастет федеральное выплата за классное руководство в школах и кураторство в техникумах, с сентября введут доплату в 5 тыс. рублей в месяц советникам директоров по воспитанию.

Механизм ЕГЭ необходимо совершенствовать. Выпускники смогут пересдавать один из предметов до конца приемной кампании в вузы.

Работу вузов и колледжей будут оценивать по тому, насколько востребованы их выпускники. На их инфраструктуру выделят в общей сложности свыше 700 млрд рублей, еще 190 млрд пойдут на продление программы "Приоритет 2030".

С 1 марта начинается прием заявок на кадровую программу "Время героев". В ней примут участие участники специальной военной операции - люди, которым "можно передать и доверить" страну.

Борьба с бедностью и труд бюджетников

К 2030 году уровень бедности в РФ должен снизиться с 9% до 7%, а среди многодетных семей - более чем вдвое, хотя бы до 12%.

Минимальный размер оплаты труда за это время увеличится почти вдвое, до 35 тыс. рублей в месяц (в 2020 году он составлял 12 тыс.).

Разброс зарплат бюджетников несправедливый. В 2025 году необходимо отработать новую модель оплаты их труда в пилотных регионах, а в 2026-м - принять решение для всей страны.

Экономика

Россия по объему ВВП по паритету покупательной способности стала крупнейшей экономикой Европы и пятой в мире: "В ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед. Войдем в четверку крупнейших экономических держав мира".

Доля импорта в ВВП к 2030 году должна снизиться до 17%: "Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары <...>. Но все мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить".

За тот же период долю отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке необходимо нарастить в 1,5 раза, а объем несырьевой неэнергетический экспорт - на две трети.

Объем производства агропромышленного комплекса должен к 2030 году вырасти не менее чем на четверть (по сравнению с 2021-м), а экспорт - в 1,5 раза.

Еще одна задача - увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70% за шесть лет. На различные программы, включая докапитализацию Фонда развития промышленности, выделят еще 620 млрд рублей.

Капитализация российского фондового рынка должна к 2030 году вырасти вдвое и достичь 66% ВВП. Для инвестиций граждан введут дополнительные страховые гарантии и налоговый вычет. Появится новый инструмент для вкладчиков банков - безотзывные сберегательные сертификаты.

Налоговая реформа и проверки бизнеса

В России пройдет налоговая реформа, чтобы обеспечить "более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы". Основные параметры предстоит определить в ближайшее время и зафиксировать до 2030 года.

Платежи для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения, должны расти постепенно. Некрупным фирмам, дробившим бизнес для ухода от налогов, стоит объявить амнистию.

Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения своей кредитной истории.

С 2025 года будет отменен временный мораторий на проверки бизнеса: "Считаю возможным <...> полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно".

Наука и технологии

В России запустят еще один проект - "Экономика данных", в который вложат 700 млрд рублей за шесть лет. Необходимо создать цифровые платформы во всех отраслях экономики и социальной сфере, обеспечить высокоскоростным интернетом практически всю территорию страны.

Вложения государства и бизнеса в науку должны возрасти более чем вдвое, до 2% ВВП к 2030 году. По этому показателю страна должна войти в число ведущих научных держав мира.

Помощь регионам и ЖКХ

Две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам будут списаны, это "сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно". Портфель инфраструктурных кредитов будет наращиваться как минимум на 250 млрд рублей в год.

Программу поддержки десяти "отстающих" регионов продлят еще на шесть лет, после чего они должны стать самодостаточными. В целом к 2030 году все регионы должны быть "экономически более самодостаточными", это "вопрос справедливости".

На модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года направят 4,5 трлн бюджетных и частных средств. В России запустят новую программу расселения аварийного жилья, а в малых городах и регионах, где строят мало жилья, предусмотрят особые условия семейной ипотеки.

Камчатку и ряд других регионов газифицируют с помощью сжиженного природного газа. Кроме того, в программу социальной газификации включат садовые товарищества.

Транспорт

Интенсивность авиасообщения внутри России должна вырасти к 2030 году в полтора раза. При этом перелеты должны стать доступнее - "нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан".

Вместе с тем будут строиться высокоскоростные магистрали, одна из которых дойдет до Минска. Первый маршрут - между Москвой и Санкт-Петербургом - пройдет через Тверь и Новгород.

Экология

Объем вредных выбросов в атмосферу в России необходимо снизить вдвое, также предстоит в два раза уменьшить загрязнение основных водных объектов. Реализация федерального проекта "Чистая вода" будет продолжена.

К 2030 году все твердые отходы будут сортироваться, а не менее четверти из них должны использоваться вторично.

В России появится фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в этой сфере. Для начала он будет выдавать 1 млрд рублей грантов в год.

Культура и туризм