Избирком ДНР сообщил, что досрочное голосование проходит в штатном режиме

Силовые структуры региона приняли меры для повышения безопасности избирателей и членов избирательной системы

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на президентских выборах в Донецкой Народной Республике проходит в штатном режиме, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

"По представлению ряда территориальных избирательных комиссий на особо опасных и отдаленных территориях, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, досрочное голосование началось 25 февраля. Голосование идет в штатном режиме", - сказал председатель избиркома.

Он подчеркнул, что военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), наделены полнотой избирательных прав и региональный избирком обеспечил им возможность отдать свой голос.

Глава республиканского избиркома отметил, что все избирательные участки и мобильные группы в ДНР находятся под охраной. "Все участки и мобильные бригады находятся под охраной. Стационарные участки также находятся в повышенном режиме безопасности. Там будет организовано круглосуточное дежурство соответствующих силовых структур. Будут регулярные проверки МЧС на предмет взрывоопасных предметов, проводится инструктаж персонала о том, как действовать в случае обстрела, оборудованы укрытия", - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что силовые структуры региона приняли меры для повышения безопасности как избирателей, так и членов избирательной системы.