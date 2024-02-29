Политолог заявил, что послание Путина подтвердило цели и задачи СВО

Директор Центра политического анализа Павел Данилин добавил, что Россия чувствует себя уверенно благодаря силам и средствам, которые были подготовлены, начиная с нулевых годов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию не только подтвердил цели и задачи специальной военной операции, но и сделал их более ясными и значимыми. Такое мнение высказал ТАСС политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Не изменился ни один из приоритетов и планов, которые были озвучены главой государства в феврале 2022 года. Более того, цели и задачи стали только яснее и значимее - противостояние с неоколониализмом, глобализмом, глобальным Западом продолжается", - сказал Данилин.

По его словам, Россия чувствует себя уверенно благодаря силам и средствам, которые были подготовлены, начиная с нулевых годов. "Войска, которые проводят СВО, оснащены лучшим оружием, новыми ракетами. <...> И эта реальность позволяет нам достаточно уверенно себя чувствовать по всем направлениям", - сказал Данилин.

Он отметил, что бойцы СВО сейчас являются "гарантией того, что Россия останется суверенной". "Президент в своем послании поблагодарил всех тех, кто выполняет свой долг на фронте, и в конце ясно подчеркнул, что именно от них - от солдат, офицеров, командующих - зависит реализация всех тех целей и планов, о которых он говорил", - сказал Данилин.

В своем выступлении президент рассказал о плане развития страны на предстоящие шесть лет. Послание длилось более двух часов.