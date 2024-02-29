ДНР готова принять иностранных наблюдателей и журналистов во время выборов

Как отметил глава регионального избиркома Владимир Высоцкий, подобная практика была в 2023 году в единый день голосования и на референдуме 2022 года

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика готова принять иностранных экспертов, политологов и журналистов, которые захотят увидеть, как проходят в регионе выборы президента России. Об этом сообщил ТАСС глава регионального избиркома Владимир Высоцкий.

"Мы готовы принять всех экспертов, политологов, журналистов из-за рубежа, которые проявят желание оценить уровень прозрачности и открытости электоральных процессов в Донецкой Народной Республике. Такой опыт у нас был в прошлом году в единый день голосования, на референдуме 2022 года. Мы готовы продолжить подобную практику и на выборах президента", - сказал Высоцкий.

Информации о количестве экспертов и странах пока нет.