ГД в приоритетном порядке законодательно обеспечит реализацию послания Путина

По словам председателя палаты Вячеслава Володина, это программа развития сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих свое будущее с Россией

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, которые огласил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Это программа развития сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих свое будущее с Россией. <…> Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - подчеркнул Володин в Telegram-канале.

"Сегодня во главе нашего государства сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей, чем живет страна", - добавил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что в ходе послания президент "поднял крайне важный вопрос" об элите российского общества. "Это те, кто служит стране, а не набил карманы в 90-е. Участники СВО должны получить возможности выходить на ведущие позиции в развитии экономики, социальной сферы, в системе государственной и муниципальной власти. Принципиально важный и правильный подход", - отметил Володин.

Кроме того, добавил он, в первой части послания президент РФ уделил особое внимание вопросам безопасности и защиты страны. "Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути - такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств", - подчеркнул председатель Госдумы.

Путин в четверг в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства рассказал о плане развития страны на предстоящие шесть лет. Послание длилось более двух часов.