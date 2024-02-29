Эксперт: результаты выборов в США будут иметь наименьшее значение для РФ в истории

Возможности для конструктива в отношениях с США минимальны, заявил профессор - исследователь Высшей школы экономики Дмитрий Тренин

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Итоги предстоящих выборов президента США будут иметь наименьшее значение для внешнеполитического курса России, чем когда-либо в истории. Такое мнение выразил профессор - исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященном предстоящим президентским выборам в США.

"Для России не то чтобы безразлично, кто победит на этих выборах, но, наверное, это имеет гораздо меньшее значение для российской внешней политики, чем когда бы то ни было раньше, - сказал он. - И это довольно печально, потому что это означает, что возможности для конструктива в отношениях с США, я уж не говорю о партнерстве, минимальны. И это очень печальный факт".

Тренин обратил внимание, что фактически сегодня Россия и США имеют только один по-настоящему серьезный пункт в отношениях - это предотвращение ядерной войны. "Или предотвращение большой войны в Европе, которая с большой вероятностью приобретет ядерное измерение", - добавил эксперт.

По его мнению, предстоящие президентские выборы в США воспринимаются в России как "балаган, цирк, как захватывающее зрелище, как совершенно фантастические повороты". "Есть такое выражение - я его очень не люблю - "запасайтесь попкорном". Вот люди в России, которые следят за американскими выборами, следят за ними с огромным мешком попкорна. И они смотрят за этими перипетиями как за чем-то захватывающим, но не имеющим на самом деле сколь-нибудь серьезного значения для России", - отметил Тренин.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.