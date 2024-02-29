Эксперт считает, что реализация поручений Путина отразится на жизни каждой семьи в РФ

Генеральный директор института региональных проблем Наталья Линдигрин отметила ремарку президента, что его стратегические заявления собраны в том числе из тех встреч, которые у него были перед этим с жителями

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Реализация поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задач уже в ближайшие годы изменит жизнь каждой семьи в РФ. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС генеральный директор института региональных проблем Наталья Линдигрин.

"На мой взгляд, очень знаково то, что, о чем бы ни говорил президент сегодня, в той или иной мере относилось к семье. Будь то образование, здравоохранение или те же пять нацпроектов, которые были заявлены - так или иначе все эти вопросы могут касаться совершенно обычной российской семьи. Я уверена, что каждая российская семья так или иначе почувствует изменения в ближайшие годы и почувствует на себе то, что сегодня прозвучало", - сказала собеседница агентства.

Она отметила ремарку президента, что его стратегические заявления собраны в том числе из тех встреч, которые у него были перед этим с жителями. "То есть это, действительно, такая народная программа, в которой нашли отражение те проблемы, те вопросы, возможно, какие-то наказы, которые хотели бы увидеть в своих регионах, в своих муниципалитетах жители", - сказала эксперт.

В нацпроекте "Семья", о старте которого объявил в послании Путин, Линдигрин отметила важность цели по снижению уровня бедности среди многодетных семей в два раза до 12%. По ее словам, принимая решение о рождении новых детей, родители, прежде всего, опираются на то, насколько они благополучны и самодостаточны, чтобы не только дать жизнь, но и обеспечить своих детей. "Здесь, при достижении этой цели, мы реально увидим, что многодетная семья становится нормой для российского общества", - сказала собеседница.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", который призван повысить качество жизни семей с детьми, а также поддержать рождаемость.