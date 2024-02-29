Песков заявил, что Британия фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию The Times о том, что глава ВС Британии якобы тайно помогал Украине в разработке боевых планов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Британия помогает Украине и фактически напрямую вовлечена в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков RTVI.

"В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт", - сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию The Times о том, что глава ВС Британии якобы тайно помогал Украине в разработке боевых планов.

Песков добавил, что Кремль не располагает данными об офицере, о котором идет речь в публикации. "Но, наверное, военным нашим об этом известно", - заключил пресс-секретарь.