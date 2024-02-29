Сальдо готов принять на работу участников программы "Время героев"

Губернатор Херсонской области отметил, что потенциал участников СВО и волонтеров благодаря этой инициативе будет направлен в важнейшие государственные сферы

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что хотел бы, чтобы участники кадровой программы "Время героев" как можно скорее пришли на работу в регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Я бы очень хотел, чтобы участники кадровой программы "Время героев" как можно скорее пришли на работу в Херсонскую область. Кому, как не им, решать сложнейшие задачи управления в регионе, на территории которого идут боевые действия. Мы с нетерпением ждем их и очень на них рассчитываем", - сообщил Сальдо.

Он отметил, что потенциал участников специальной военной операции (СВО) и волонтеров благодаря этой инициативе будет направлен в важнейшие государственные сферы.

"Теперь пассионарный потенциал настоящей элиты общества - участников СВО, и в первую очередь ветеранов боевых действий, будет непосредственно направлен в сферу государственного управления, развития экономики и бизнеса", - подчеркнул Сальдо.

Прием заявок для участия в кадровой программе "Время героев" стартует в России с 1 марта. Программа предназначена для участников и ветеранов СВО. "Время героев" даст участникам СВО возможность получить образование, у них будет приоритетное продвижение по службе, содействие при трудоустройстве и многое другое. Отбор участников будет осуществляться конкурсно.