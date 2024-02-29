Россия считает недопустимым использование механизмов СПЧ ООН для давления на Никарагуа

Представитель делегации РФ, участвующей в Женеве в 55-й сессии СПЧ, Руслан Строганов подчеркнул, что при подготовке для Совета ООН по правам человека докладов о Никарагуа группой экспертов "используются недостоверные факты и сомнительные источники информации"

ЖЕНЕВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми попытки использования механизмов Совета ООН по правам человека (СПЧ) для давления на Никарагуа. Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии СПЧ.

"Россия последовательно выступает за налаживание объективной, беспристрастной и неполитизированной работы СПЧ. Считаем недопустимыми попытки использовать механизмы Совета для оказания внешнеполитического давления на Никарагуа", - заявил на заседании представитель делегации РФ Руслан Строганов.

Он подчеркнул, что при подготовке для СПЧ докладов о Никарагуа группой экспертов, легитимность которой оспаривает Манагуа, "используются недостоверные факты и сомнительные источники информации". "При этом как указанные эксперты, так и Управление верховного комиссара ООН по правам человека демонстративно игнорируют закономерные озабоченности никарагуанских властей на сей счет", - констатировал дипломат. "Считаем контрпродуктивной практику огульной критики и давления на Никарагуа, которая ведет лишь к разжиганию внутренних политических противоречий на фоне усугубившихся социальных и экономических проблем, вызванных прежде всего введенными Западом против этой страны незаконными односторонними санкциями", - отметил Строганов.

"Всем давно очевидно, что США и их западные союзники беспардонно вмешиваются во внутренние дела Никарагуа, дабы заставить ее отказаться от проведения независимой внешней политики, - сказал представитель делегации. - Громкие правозащитные лозунги используются Вашингтоном исключительно для дискредитации никарагуанских властей и не имеют ничего общего с истинной заботой о правах человека". Такое задействование вопросов демократии и прав человека "для достижения своекорыстных геополитических интересов является ярким проявлением цинизма и лицемерия коллективного Запада". "Призываем отказаться от этой порочной практики", - резюмировал российский дипломат.

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля. Россия не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.