Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад хочет поменять принцип невмешательства во внутренние дела

Александр Волгарев подчеркнул, что Москва рассматривает требования "об открытых и независимых расследованиях" на своей территории как грубое вмешательство в свои внутренние дела и как "лицемерную озабоченность стран западного альянса"

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Запад пытается подвергнуть ревизии принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании постоянного совета организации.

"Невмешательство во внутренние дела суверенных государств является одним из основополагающих принципов работы ОБСЕ. К сожалению, на практике имеют место опасные попытки стран западного альянса подвергнуть его ревизии и переписать обязательства нашей организации под свои национальные методы, идущие вразрез с международным правом", - сказал Волгарев.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва рассматривает требования "об открытых и независимых расследованиях" на своей территории как грубое вмешательство в свои внутренние дела и как "лицемерную озабоченность стран западного альянса". В данном контексте Волгарев упомянул дела бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, осужденного на 22 года за госизмену, и осужденного за педофилию руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда) Юрия Дмитриева.

Зампостпреда РФ при ОБСЕ также назвал показательной реакцию западных лидеров на смерть Алексея Навального. "Из этого трагического события страны западного альянса решили, по максимуму нагнав истерию, выжать политические дивиденды, устроив бесстыдные пляски на костях", - подчеркнул Волгарев.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.