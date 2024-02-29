В Херсонской области первый этап досрочных выборов президента прошел без нарушений

Он проходил с 27 по 29 февраля

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля. /ТАСС/. Первый этап досрочного голосования на выборах президента России, прошедший в Херсонской области с 27 по 29 февраля, прошел без нарушений. Об этом сообщил журналистам член регионального штаба общественного наблюдения, член общественной палаты области Серафим Иванов.

"В целом по голосованию можно сказать, что оно движется успешно, ведь завершился первый этап досрочного голосования. <...> В целом все прошло довольно успешно, в соответствии с законом, со всеми нормативно-правовыми актами РФ", - сказал Иванов.

Представитель штаба подчеркнул, что жители региона активно участвуют в голосовании, несмотря на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Обстановка на самих участках довольно позитивная. Проходят импровизированные концерты. Например, в Колончакском муниципальном округе председатель участковой избирательной комиссии выступил с настоящим концертом и исполнил для избирателей песни", - добавил Иванов.

Досрочное голосование в Херсонской области проходит в два этапа. С 27 по 29 февраля оно организовано в семи округах, с 1 по 3 марта его проведут еще в семи.

За время первого этапа председатель Избиркома региона Марина Захарова сообщала о трех атаках ВСУ. Так, во вторник в Новой Каховке помещения, отведенные под работу участковых избирательных комиссий, были повреждены при атаке беспилотного летательного аппарата. В тот же день ВСУ нанесли удар вблизи территориальной избирательной комиссии в Голопристанском муниципальном округе. В среду артиллерийский удар был нанесен по маршруту участковой избирательной комиссии в Горностаевском округе. Никто не пострадал.