29 февраля, 15:52

В Херсонской области первый этап досрочных выборов президента прошел без нарушений

Он проходил с 27 по 29 февраля

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля. /ТАСС/. Первый этап досрочного голосования на выборах президента России, прошедший в Херсонской области с 27 по 29 февраля, прошел без нарушений. Об этом сообщил журналистам член регионального штаба общественного наблюдения, член общественной палаты области Серафим Иванов.

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"В целом по голосованию можно сказать, что оно движется успешно, ведь завершился первый этап досрочного голосования. <...> В целом все прошло довольно успешно, в соответствии с законом, со всеми нормативно-правовыми актами РФ", - сказал Иванов.

Представитель штаба подчеркнул, что жители региона активно участвуют в голосовании, несмотря на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Обстановка на самих участках довольно позитивная. Проходят импровизированные концерты. Например, в Колончакском муниципальном округе председатель участковой избирательной комиссии выступил с настоящим концертом и исполнил для избирателей песни", - добавил Иванов.

Досрочное голосование в Херсонской области проходит в два этапа. С 27 по 29 февраля оно организовано в семи округах, с 1 по 3 марта его проведут еще в семи.

За время первого этапа председатель Избиркома региона Марина Захарова сообщала о трех атаках ВСУ. Так, во вторник в Новой Каховке помещения, отведенные под работу участковых избирательных комиссий, были повреждены при атаке беспилотного летательного аппарата. В тот же день ВСУ нанесли удар вблизи территориальной избирательной комиссии в Голопристанском муниципальном округе. В среду артиллерийский удар был нанесен по маршруту участковой избирательной комиссии в Горностаевском округе. Никто не пострадал.

  

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