В Петербурге избирательные участки защитят от видеофейков специальными кодами

Глава избиркома Максим Мейксин отметил, что на выборах "ожидается достаточно большое количество провокаций"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Избирательные участки в Санкт-Петербурге на предстоящих выборах президента России защитят от возможных видеофейков при помощи уникальных кодов, которые будут отображаться на любых сделанных в их помещениях видеозаписях. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин на встрече с международными наблюдателями МПА СНГ в рамках долгосрочного мониторинга выборов президента России.

"В Петербурге проходит эксперимент - и мы были его инициаторами - по специальному кодированию избирательных участков. На каждом избирательном участке при любой видеосъемке так или иначе в кадр попадет специальный код избирательного участка, по которому мы можем определить номер этого участка, на котором снято видео, и даже день голосования. Будем этот код менять каждый день. Код уникальный. Такую защиту от видеофейков мы готовим, в том числе", - сказал Мейксин, отвечая на вопросы международных наблюдателей.

Глава избиркома отметил, что на выборах комиссия "ожидает достаточно большого количества провокаций", поэтому для защиты от них применяется широкий арсенал инструментов. "Вплоть до того, что, например, участки будут оформлены в отдельном стиле, чтобы невозможно было какие-то старые видео вбросить", - пояснил он.

Ранее Мейксин сообщал, что на избирательную систему Петербурга осуществляется беспрецедентное давление, в адрес членов избиркомов поступают угрозы, но несмотря на это, подготовка и проведение выборов происходят в соответствии с графиком. "Мы ответим на эту всю историю максимальной открытостью и прозрачностью", - сказал он во время общения с наблюдателями.

Отвечая на вопрос о введении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Санкт-Петербурге, Мейксин сказал, что город "идет к решению этой задачи". "У нас больше 3,8 млн избирателей. С учетом того, что мы все-таки крупный, прогрессивный город, мы понимаем, что около 1,5 млн петербуржцев примерно, если не больше, может захотеть участвовать в ДЭГ. Для этого мы должны провести очень большую подготовительную работу. Таких крупных субъектов, присоединявшихся к федеральной системе, реально нет. Москва работает на своей платформе ДЭГ, у них отдельная платформа", - пояснил он.

Петербург будет присоединяться к общей платформе, и для этого необходимо решить целый ряд технических моментов. В частности, в первую очередь предстоит провести сопоставление баз данных избирателей. "Мы эту работу ведем. Надеюсь, что мы к концу года уже будем готовы в высокой степени", - сказал глава горизбиркома. По его оценке, Петербург может присоединиться к ДЭГ уже в следующем электоральном цикле 2025-2026 годов.

О выборах президента России

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.