ОП РФ проконтролирует в регионах выполнение поручений президента

Председатель комиссии ОП ПФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что послание президента было адресовано не только депутатам, сенаторам и министрам, но и всем россиянам и общественным институтам

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ будет следить за исполнением в регионах поручений, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии ОП ПФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"На площадке ОП РФ мы будем вести общественный контроль за тем, как озвученные поручения реализуются в регионах, обсуждать обозначенные вопросы совместно с жителями страны, НКО, экспертами, представителями профильных ведомств и министерств", - сказала Булгакова.

Она отметила, что послание главы государства по своему содержанию было адресовано не только депутатам, сенаторам и министрам, но и всем россиянам и общественным институтам. Акцент в послании был сделан на решение внутренних вопросов: поддержке семьи, улучшении качества жизни, развитии экономики и решении проблем конкретных регионов.

"По обращениям, поступающим в ОП РФ, мы видим, что во всех этих сферах необходимы конкретные решения, оказание адресной помощи, снятие бюрократических барьеров", - сказала Булгакова.

В своем выступлении президент рассказал о плане развития страны на предстоящие шесть лет.