Глава администрации района в Ульяновской области возглавил Димитровград

Пост занял Сергей Сандрюков

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Депутаты городской думы Димитровграда Ульяновской области избрали на должность главы города Сергея Сандрюкова. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

Ранее Сандрюков занимал пост главы администрации Мелекесского района Ульяновской области.

"Главой города Димитровграда 29 февраля избран Сандрюков Сергей Александрович. За него отдали свои голоса 23 депутата городской думы из 30 [присутствовавших]", - говорится в сообщении.

Сандрюков после избрания произнес клятву главы города. Ему также был вручен нагрудный знак.

Бывший глава города Андрей Большаков был уволен в связи с утратой доверия после задержания "при порочащих обстоятельствах" 8 августа 2023 года. В правоохранительных органах региона ТАСС в августе 2023 года сообщали, что сотрудники силовых структур задержали Большакова и помощника губернатора области по подозрению в получении взятки. По информации правоохранительных органов, при задержании Большаков оказал сопротивление. Сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля. Вместе с ними был задержан посредник во взяточничестве.

Гордума Димитровграда 9 августа 2023 года на внеочередном заседании приняла решении об отставке главы города в связи с утратой доверия. Ленинский районный суд Ульяновска избрал в отношении Большакова меру пресечения в виде ареста, которая затем продлевалась. Исполняющим обязанности главы города с 9 августа прошлого года являлся первый заместитель главы города Дмитрий Цивилев.