Захарова назвала безумными заявления Пентагона о прямом столкновении РФ и НАТО

По словам официального представителя МИД РФ, "теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Заявления министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для [президента Украины Владимира] Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января, выступил с оценкой, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.