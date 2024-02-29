Слуцкий назвал заявление Остина о столкновении НАТО и России манипуляцией

Глава ЛДПР подчеркнул, что глава Пентагона не понимает того, что "возможное" столкновение альянса с РФ в лучшем случае закончится распадом организации, а в худшем - ядерной войной и апокалипсисом

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности столкновения НАТО и России после поражения Украины являются манипуляцией на грани адекватности. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Заявления шефа Пентагона, допустившего столкновение НАТО и России после поражения Украины, - манипуляции на грани адекватности. Представители администрации Байдена долгое время пытаются через запугивание оказать давление на Палату представителей в вопросах выделения военной помощи режиму Зеленского. Дошло до фабрикации подобного рода "экзистенциальных угроз" для поддержания активной фазы украинского конфликта с целью продолжения прокси-войны против России", - отметил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Остин не понимает того, что "возможное" столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем - ядерной войной и апокалипсисом. "Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию, отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов - трагичными. И вот об этом предупреждал сегодня Владимир Путин", - заключил Слуцкий.

Ранее министр обороны США Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января, выступил с оценкой, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.