Эксперт заявил, что Запад не сможет говорить о безопасности с РФ, как раньше

Военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что Россия в диалоге о международной безопасности "не попадет в ловушку"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Страны Запада больше не смогут говорить о безопасности с Россией, как раньше, с учетом опыта спецоперации. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Алексей Леонков, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Он [президент] начал с военной темы и закончил военной темой: основу будущего руководства государства будут составлять люди, прошедшие боевые действия, которые по-другому смотрят на западный мир. То есть иллюзия по поводу западного мира, которая может что-то нам предложить, у нас давно закончилась, а в результате СВО окончательно. Мы готовы вести переговоры, но не на тех условиях, которые нам предлагает Запад, условиях, не учитывающих интересы России", - сказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что Россия в диалоге с Западом о международной безопасности не попадет в ловушку. По его словам, Путин дал понять, что Россия не зря обновляла свой стратегический ядерный щит. "Они все время угрожают нам, цели выбирают, мы тоже так умеем, только наше оружие достанет вас, а ваше - это вопрос открытый", - отметил собеседник агентства.

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, говоря о военной части послания, что Вооруженные силы России за счет участия в спецоперации приобрели уникальный боевой опыт и по своим возможностям сегодня находятся на уровне одной из лучших армий мира.

"Завершается испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник", это позволит наносить удары на межконтинентальную дальность. Причем средствам ПВО противника будет крайне затруднительно обнаруживать указанного типа ракеты за счет того, что они летят на предельно низкой высоте и с направлений, где у противника не может быть сильной ПВО. Ядерная энергоустановка дает крылатым ракетам возможность маневрировать, строить траекторию полета, обеспечивая поражение целей с направлений, где атака будет абсолютно неожиданной для противника", - пояснил Коротченко.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также оценил выступление президента положительно, "все реализуется". "Вы же помните, как в 2018 году, когда Владимир Путин презентовал новые виды вооружений и показал их на экране, как это будет выглядеть, все на Западе начали его критиковать, сказали, что это "мультики". А эти "мультики" уже давно в реальности", - заключил эксперт.