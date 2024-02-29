Сальдо заявил о начале работы дознавателей с плененным в Херсонской области диверсантом

Губернатор региона добавил, что остальные лодки были уничтожены стрелково-минометным огнем

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля /ТАСС/. Военные дознаватели приступили к работе с пленным украинским диверсантом, участвовавшим в попытке десантирования на черноморском побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении диверсионной группы сил специальных операций ВМС Украины, пытавшейся высадиться на пяти быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В ходе завязавшегося боя четыре лодки с десантом были уничтожены, пятая на большой скорости ушла в обратном направлении.

"Одна из расстрелянных лодок не затонула и была прибита к берегу. Единственного из оставшихся в живых членов экипажа наши воины взяли в плен. Ему оказана медицинская помощь, сейчас с ним работают военные дознаватели", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что остальные лодки были уничтожены стрелково-минометным огнем.