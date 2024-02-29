Дегтярев: Петр Первый прорубил окно в Европу, а Путин открыл дверь в Азию

По словам главы Хабаровского края, регион "становятся воротами не только в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и во весь мир"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Происходящий в России "разворот на Восток" показывает, что если император Петр Первый прорубил окно в Европу, то президент России Владимир Путин открыл дверь в Азию. Такое мнение высказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, комментируя послание Путина Федеральному собранию.

"Фактически Хабаровский край и Дальний Восток становятся воротами [не только] в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и во весь мир. Если [рассуждать] в историческом масштабе, то мы можем говорить, что Петр I прорубил окно в Европу, а Владимир Владимирович Путин открыл дверь или ворота в Азию", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе продолжится реализация проектов, направленных на увеличение провозных мощностей Восточного полигона Российских железных дорог. "Были упомянуты президентом [поселок] Ванино и [город] Советская Гавань - там большие проекты, [пропускная способность которых] больше чем на 50 млн тонн груза, пока стоят на паузе. Но они получат развитие", - считает Дегтярев.

Путин в ходе послания выразил мнение о том, что в стране "прозевали" необходимость наращивания пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, поэтому темпы их модернизации будут наверстаны до 2030 года и показатель грузооборота увеличится до 210 млн тонн в год.