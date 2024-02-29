Посол РФ: СМИ Аргентины формируют тенденциозное представление конфликта на Украине

Дмитрий Феоктистов отметил, что Россию не интересуют украинские территории, она руководствуется "историческими и моральными обязательствами" перед соотечественниками

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие СМИ Аргентины навязывают готовые оценки конфликта на Украине и формируют в обществе тенденциозное представление о мотивах России. Об этом заявил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil.

"Понимаю, что не так просто разобраться в событиях, происходящих на расстоянии 13 тыс. км от Буэнос-Айреса. Тем более, если черпать сведения из медийного мейнстрима, задача которого не информировать общественность, а навязывать ей уже готовые оценки. Не удивительно, что многие порядочные люди в Аргентине имеют довольно тенденциозное представление об истинных мотивах действий России", - написал он.

Феоктистов отметил, что Россию не интересуют украинские территории, она руководствуется "историческими и моральными обязательствами" перед русскими соотечественниками. "Так же как Буэнос-Айрес не может не чувствовать ответственность за аргентинских граждан, оказавшихся заложниками эскалации в палестино-израильском конфликте. Пусть они постоянно проживают в Израиле, платят там налоги, служат в израильской армии, но это не делает их чужими для Аргентины. Кстати, освободить недавно двух захваченных ХАМАС аргентинцев удалось лишь с помощью силы", - добавил посол.