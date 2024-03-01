Мишустин проведет первое заседание правительства после президентского послания

Кабмин должен сообщить, как будут исполняться намеченные проекты

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на еженедельное заседание.

Оно станет первым после оглашенного накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства обозначил ключевые приоритеты на ближайшие шесть лет и поставил конкретные задачи. Как правило, кабмин вскоре после оглашения послания сообщает, как будут исполняться намеченные проекты.

При этом будут обсуждаться и другие темы. Так, в повестке законопроект о снижении кредитной нагрузки на участников специальной военной операции. Для бойцов уже введен целый ряд мер поддержки, при этом власти продолжают донастраивать эти механизмы на основе отзывов граждан. Например, в конце января президенту рассказали о возникающих проблемах с кредитными каникулами для участников СВО и накоплением процентов по их займам. Путин обещал решить эти вопросы в течение нескольких недель.

Также правительство обсудит создание правовых оснований для реализации климатических проектов в лесах, они должны помочь в сокращении выбросов парниковых газов. Законопроект рассматривался на заседании 21 февраля и был доработан.

Кроме того, будет обсуждаться проект закона, который закрепит понятие "учреждение объединенного типа" в системе ФСИН. К ним относятся исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки с различными видами режимов, а также помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов. Правкомиссия по законопроектной деятельности ранее поддержала такой законопроект.