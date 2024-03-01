Лавров на дипломатическом форуме в Анталье обсудит с Фиданом контакты двух стран и Украину

Мероприятие соберет глав государств, правительств, министров, представителей бизнеса и аналитических центров со всего мира

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет 1-2 марта участие в специальной сессии Анталийского дипломатического форума. Глава российской дипломатии посетит Турцию по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.

Третье по счету мероприятие на средиземноморском побережье пройдет под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, как ожидается, соберет в конгресс-центре NEST глав государств, правительств, министров, представителей бизнеса и аналитических центров со всего мира. В прошлом году после разрушительного землетрясения в республике, унесшего жизни десятков тысяч человек, форум не состоялся и был перенесен на 2024 год.

Актуальность такого мероприятия обусловлена продолжающимися кризисными явлениями, вызовами и угрозами, которых в мире накопилось немало. Все это требует своевременных солидарных ответов и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что в Анталье у главы российской дипломатии запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции. Также на полях форума Лавров проведет ряд других двусторонних встреч.

Стратегическое видение партнеров

Москва наблюдает у турецких партнеров стремление поддерживать двустороннее "сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", несмотря на растущее давление Запада на дружественные страны с целью ограничить их контакты с Россией, подчеркнули в российском дипведомстве.

Лавров и Фидан "сверяли часы" на полях министерского заседания G20 в Рио-де-Жанейро буквально неделю назад, и теперь снова, но уже в Анталье, у них будет возможность обсудить насущные вопросы. В Москве рассчитывают, что предстоящая встреча министров внесет "значительный вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Турцией и укрепит стратегическое видение актуальных международных проблем при учете национальных интересов".

На Смоленской площади информировали, что главам МИД двух стран предстоит обменяться мнениями по широкому кругу актуальных региональных и международных тем: провести "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе.

Кроме того, на переговорах также предполагается "проработать график двусторонних контактов на различных уровнях". Примечательно, что Эрдоган недавно заявил, что в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора президент России Владимир Путин сообщил ему, что не станет затягивать с поездкой в республику.

Принципы по Украине

Ожидается, что министры уделят внимание "актуальному положению дел во внутриукраинском кризисе", проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, "обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта". Посол России в Анкаре Алексей Ерхов обращал внимание на то, что усилия Турции по мирному урегулированию на Украине заслуживают высокой оценки.

Лавров отмечал, что ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. В то время как президент Путин подчеркивал, что Россия никогда не была против диалога, в том числе по Украине.

"Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев - прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан", - указывал Лавров.

Несмотря на конструктивный настрой российской стороны, Запад демонстрирует по украинскому вопросу противоположный подход. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 февраля заявил, что "Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде". А президент Франции Эмманюэль Макрон не стал исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Захарова подчеркивала, что слова Макрона отражают стремление Запада продлить агонию режима Владимира Зеленского. Кроме того, по ее словам, присутствие западных военных на Украине в любой форме будет эскалацией конфликта.

Ближневосточные задачи

В фокусе внимания будет и ситуация на Ближнем Востоке, обострившаяся после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. После этого Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

Россия неоднократно призывала к прекращению огня и решению гуманитарных задач в Газе, в том числе по ситуации с заложниками в анклаве. США же продолжают блокировать в Совете Безопасности ООН инициативы, призывающие к прекращению огня. Лавров подчеркивал, что сектор Газа захлестнула беспрецедентная по своим масштабам волна насилия.

Глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН призывал не упустить редкий исторический шанс, который позволяет продвинуть решение о создании палестинского государства с одновременным обеспечением гарантий безопасности Израиля.

Глава МИД Турции также указывал на необходимость скорейшего урегулирования кризиса в секторе Газа, а Эрдоган заявлял, что Турция готова выступить в роли посредника и гаранта в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

Примечательно, что сейчас в Москве проходит межпалестинская встреча в целях урегулирования имеющихся проблем. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщал ТАСС, что российская сторона в настоятельной форме поговорит с представителем ХАМАС, который будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве, об освобождении заложников.

Сирийское урегулирование

Повышенное внимание на переговорах Лаврова и Фидана будет уделено и процессу нормализации в Сирии. Россия и Турция наряду с Ираном являются странами - гарантами астанинского процесса по Сирии и уже на протяжении нескольких лет предпринимают усилия в поисках развязок сирийского кризиса.

Как информировали в МИД РФ, на встрече будут затронуты шаги по дальнейшему продвижению сирийско-турецкого диалога в четырехстороннем формате, с участием Ирана как страны - гаранта астанинского процесса по содействию урегулированию кризиса в Сирии.

Сейчас это представляется немаловажным, поскольку, как отмечал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией пробуксовывает с конца прошлого года.

Кроме того, планируется, что стороны на переговорах детально проработают вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.

Перспективы в экономике

Кроме того, на встрече в Анталье министры сконцентрируются на рассмотрении путей наращивания двусторонних торгово-экономических связей, взаимодействия в сфере энергетики, финансов и в других областях. Отдельно, как ожидается, стороны обсудят совместную работу по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС "Аккую", эксплуатация газопровода "Турецкий поток" и создание в Турции газового хаба для транспортировки российских энергоресурсов на мировые рынки.

В августе прошлого года в Москве главы МИД двух стран обсудили параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Не исключено, что и сейчас стороны на переговорах рассмотрят этот проект.

В МИД РФ подчеркивали, что "в приоритете сторон - сохранение положительной динамики в торговле и выработка способов нейтрализации негативного влияния западных рестрикций на российско-турецкую кооперацию".

В этой связи, наверняка, будет уделено внимание банковским вопросам. Посол России Ерхов сообщал ТАСС о наличии серьезных проблем с банковскими переводами между двумя странами. По словам дипломата, необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне. Источник ТАСС в банковской сфере Турции информировал, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, возникающие с начала года, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как известно, Турция продолжает оставаться приоритетным направлением для российских туристов. В прошлом году, как отметили в российском дипведомстве, республику посетили 5,6 млн граждан России, в 2022 году - более 4 млн. "В преддверии очередного туристического сезона пристальное внимание будет уделено темам обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции", - подчеркнули в МИД РФ.