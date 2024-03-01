Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что министр иностранных дел России проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в Антальском дипломатическом форуме. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Антальи, передает корреспондент ТАСС.

Как информировала накануне на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров на полях мероприятия проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ожидается, что министры обсудят широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, - торговле, энергетике, безопасности, банковской сфере, туризме. Кроме того, стороны проработают график двусторонних контактов на различных уровнях.

Запланировано, что на полях форума Лавров также проведет ряд двусторонних встреч - с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым, главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, а также с королем Эсватини Мсвати III.