В Госдуме предложили отменить в России транспортный налог

В ЛДПР считают, что принципы взимания транспортного налога не являются в должной мере обоснованными, так как не дифференцируются с учетом дорожного покрытия, платного или бесплатного пользования дорогами, объемов, длительности эксплуатации, стоимости, габаритов авто

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о полной отмене транспортного налога в России. Текст документа, направленного для заключения в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в части первую и вторую Налогового кодекса РФ.

Авторы утверждают, что потребность в отмене транспортного налога "продиктована современными экономическими реалиями". "Транспортный налог представляется чрезмерным в системе иных налогов и сборов РФ и влечет многократное налогообложение, учитывая в том числе акцизы на топливо. Акцизы включаются в стоимость топлива, которое используется транспортным средством во время передвижения. Таким образом, чем большие расстояния проезжает транспортное средство, тем ощутимее становится налоговое бремя", - говорится в пояснительной записке.

В ЛДПР считают, что принципы взимания транспортного налога не являются в должной мере обоснованными, поскольку не дифференцируются с учетом дорожного покрытия, платного или бесплатного пользования дорогами, объемов, длительности эксплуатации, стоимости, габаритов авто и так далее. "В частности, транспортный налог не выполняет функций по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также не способствует эффективному распределению налоговой нагрузки с учетом ущерба дорогам, наносимого транспортными средствами", - подчеркивают авторы.

Как отметил Слуцкий, ЛДПР всегда выступала за отмену транспортного налога. По его словам, автовладельцы и так платят акцизы на топливо. Кроме того, водители вынуждены нести "значительные расходы" в связи с содержанием авто, например, регулярные затраты на техническое обслуживание и оплату топлива, сказано в пояснительной записке. "[Владимир] Жириновский говорил, что это несправедливый налог для тех, кто пользуется автомобилем, к примеру, несколько раз в год. Получается, что такие люди платят наравне с теми, кто пользуется машиной каждый день. А это пенсионеры, инвалиды, сельские жители", - заявил лидер ЛДПР.