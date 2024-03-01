На 28 объектах железной дороги по всему ДФО откроют участки в дни выборов президента

Избиратели смогут проголосовать в подготовленных помещениях на вокзалах, станциях и административных зданиях

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Избирательные участки будут работать в дни выборов президента РФ на 28 объектах Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщили в компании.

"На 28 объектах Дальневосточной железной дороги будут работать участковые избирательные комиссии (УИК). Граждане смогут проголосовать в подготовленных помещениях на вокзалах ДВЖД, станциях, во дворцах культуры и административных зданиях. Для удобства везде будут предусмотрены дополнительные указатели и навигация", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае откроются 13 избирательных участков, в Приморском крае - 10, в Амурской области - 3, в Сахалинской области - 2.

Для голосования необходим будет только паспорт гражданина РФ. Заявление о желании проголосовать по месту нахождения нужно подать заранее на портале госуслуг, в МФЦ или в свою территориальную комиссию.

О выборах президента РФ в 2024 году

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Сейчас в регионах идет досрочное голосование. Так, в Хабаровском крае проголосовали работники метеостанции в Хабаровском районе, метеорологи и жители отдаленных поселений района имени Полины Осипенко, а также жители труднодоступных поселений на побережье Татарского пролива на межселенных территориях Советско-Гаванского района, рассказали ТАСС в избиркоме региона.