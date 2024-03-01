В Новосибирске начался прием документов на первый конкурс по выбору мэра

Обязанности мэра в настоящее время исполняет Олег Клемешов

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Прием документов от кандидатов на первый конкурс по выбору мэра начался в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщил спикер городского совета депутатов Дмитрий Асанцев.

"С сегодняшнего дня стартовал прием документов", - сказал собеседник агентства.

Членами конкурсной комиссии от совета депутатов назначены сам Асанцев, а также председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев, вице-спикеры горсовета Николай Тямин и Антон Тыртышный. Также было опубликовано постановление губернатора, согласно которому членами комиссии назначены первый вице-губернатор Юрий Петухов, зампредседателя областного правительства Андрей Клюзов, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов и первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Валентина Дудникова.

В конце декабря об увольнении бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локотя сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Позднее Локоть уточнил, что решил покинуть должность в связи с переходом на новую работу. До начала политической карьеры он работал в НИИ измерительных приборов. В конце 1990-х он, будучи членом КПРФ, стал депутатом горсовета Новосибирска, а в 2003 году был избран депутатом Госдумы. В апреле 2014 года на выборах мэра Локоть, возглавлявший региональное отделение КПРФ, победил представителя "Единой России" Владимира Знаткова с небольшим перевесом голосов. Он был переизбран на второй срок в 2019 году, срок его полномочий истекал в апреле 2024 года. В настоящее время обязанности мэра города исполняет Олег Клемешов.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены решением депутатов заксобрания Новосибирской области в феврале 2023 года. Теперь мэр будет избираться решением конкурсной комиссии сроком на пять лет. Сейчас прямые выборы мэра сохраняются в пяти городах России - Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.