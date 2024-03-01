Памфилова заявила, что регионы сами примут решение о работе школ во время выборов

Глава Центризбиркома РФ отметила, что учреждения могут организовать в дни голосования внеклассные занятия, экскурсии, спортивные мероприятия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Регионы будут самостоятельно принимать решение о формате работы школ в период голосования на выборах президента РФ. Об этом ТАСС сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. Первый день голосования приходится на пятницу.

"У нас уже выработан определенный алгоритм действий, который каждый регион осуществляет самостоятельно, исходя из своих возможностей и регионального своеобразия. Это могут быть внеклассные занятия, экскурсии, спортивные мероприятия и прочее", - отметила Памфилова. Она добавила, что решение принимается "регионами исходя из наработанного опыта".