Памфилова: послы G7 на брифинге получили "соответствующие ответы" на жесткие вопросы

Председатель ЦИК России отметила, что аргументов для ответов у нее было более чем достаточно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сказала ТАСС, что на брифинге в начале февраля дала представителям стран Группы семи (G7) "соответствующие ответы" на жесткие вопросы.

Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетука сказал в интервью ТАСС, что на брифинг, который прошел 8 февраля и был посвящен предстоящим президентским выборам, представители стран G7 прибыли с очень воинственным настроем и вели себя крайне скверно, задавая главе ЦИК РФ очень жесткие вопросы, которые сводились к конфликту вокруг Украины.

"На жесткие вопросы и ответы были соответствующие. Поскольку по инициативе Запада прикрыты практически все площадки для общения, диалога, дискуссий и обсуждения острых вопросов с представителями России (кроме, естественно, прозападных подкаблучников, которые говорят своим покровителям исключительно то, что те от них желают слышать), то послы, естественно, не смогли упустить такую редкую возможность. Я тоже, аргументов для ответов у меня было более чем достаточно. Надеюсь, что хоть что-то услышали", - сказала глава ЦИК РФ.

"Послы - люди умные. Работая в России, они и так видят и понимают многое из того, что происходит на самом деле. Но кто же позволит им из руководства коллективного Запада признавать правду жизни во всеуслышание, если это противоречит установке на демонизацию и дискредитацию России?" - добавила она.

8 февраля Памфилова обсудила с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, особенности проведения голосования для российских граждан за рубежом. В своем выступлении она рассказала дипломатам о российской избирательной системе, особенностях электорального процесса в нашей стране, актуальных вопросах подготовки к предстоящим выборам. В МИД уточнили, что в мероприятии приняли участие руководители дипмиссий из более чем 130 стран.