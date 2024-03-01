Комиссия ГД предложит возбудить дело из-за попыток Стано запугать избирателей

Представитель внешнеполитической службы ЕС ранее заявил, что Евросоюз никогда не признает итоги голосования в Крыму, Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заявления представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано становятся не просто вмешательством во внутренние дела России, но и подпадают под уголовное наказание. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратится в компетентные органы с предложением возбудить уголовное дело, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Ранее Стано заявил, что ЕС никогда не признает итоги голосования в Крыму, Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске. Он добавил, что все причастные к голосованию будут привлечены к ответу, указывается в официальном Telegram-канале представительства ЕС в России.

"Недавнее заявление пресс-секретаря ЕС Петера Стано с угрозами в адрес россиян в связи с начавшимся досрочным голосованием в новых субъектах Российской Федерации - лишь эпизод в череде возмутительных выпадов против российской избирательной системы", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он подчеркнул, что попытки запугать соотечественников, которые намерены голосовать на избирательных участках в России и за рубежом, "преследуют одну цель - сорвать и скомпрометировать выборы в России". "И это уже не просто вмешательство в наши внутренние дела, а преступное деяние, которое можно квалифицировать по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", предусматривающей ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы, о чем Петеру Стано было бы нелишним знать. Обратимся в компетентные органы с предложением возбудить <...> уголовное дело", - добавил Пискарев.

Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местах, а также в регионах Донбасса и Новороссии стартовало 25 февраля. С 1 марта досрочно смогут проголосовать избиратели, проживающие за рубежом. Выборы главы государства в России назначены на 17 марта 2024 года. Основное голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.