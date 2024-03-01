В семи округах Херсонщины стартовал второй этап досрочных выборов президента РФ

Для мобильных групп участковых комиссий организовано сопровождение со стороны правоохранительных органов

ГЕНИЧЕСК, 1 марта. /ТАСС/. Второй этап досрочного голосования на выборах президента РФ, который пройдет в Херсонской области до 3 марта, стартовал в семи муниципальных округах региона, всего начали работать 79 избирательных участков. Об этом сообщила журналистам председатель Избиркома области Марина Захарова.

"Сегодня, 1 марта, к голосованию приступили 79 избирательных участков в 7 муниципальных округах Херсонской области. С 8 утра все участковые комиссии приступили к работе и поехали к нашим избирателям. <...> К сожалению, первые дни досрочного голосования прошли у нас не без провокаций со стороны Украины, и к такому же сожалению мы предполагаем, что такие провокации продолжатся. Но избирательная комиссия Херсонской области совместно с правоохранительными органами делает все возможное, чтобы нашим избирателям, нашим членам участковых комиссий было безопасно", - сказала Захарова.

Во втором этапе досрочного голосования участвуют Великолепетихский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Скадовский и Чаплынский округа. Для мобильных групп участковых комиссий организовано сопровождение со стороны правоохранительных органов. Кроме того, меры безопасности усилены на придомовых территориях, где также будут работать участковые комиссии.

Досрочное голосование в Херсонской области проходит в два этапа. С 27 по 29 февраля оно было организовано в семи округах. За время первого этапа председатель Избиркома региона Марина Захарова сообщала о трех атаках ВСУ. Так, во вторник в Новой Каховке помещения, отведенные под работу участковых избирательных комиссий, были повреждены при атаке беспилотного летательного аппарата. В тот же день ВСУ нанесли удар вблизи территориальной избирательной комиссии в Голопристанском муниципальном округе. В среду артиллерийский удар был нанесен по маршруту участковой избирательной комиссии в Горностаевском округе. Никто не пострадал.