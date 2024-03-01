В Туве первыми на выборах президента проголосовали чабаны, строители ЛЭП и золотодобытчики

В избиркоме отметили, что членам избирательной комиссии приходится работать при сильном морозе до минус 42 градусов, а в некоторые места, куда не пройдет транспорт, добираться на лошадях

ТАСС, 1 марта. Первыми в досрочном голосовании на выборах президента России в Республике Тыва проголосовали жители отдаленных и труднодоступных районов региона - чабаны, строители ЛЭП, золотодобытчики. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя избиркома Тувы Олег Фортуна.

"Идет досрочное голосование в нескольких труднодоступных районах. Это Овюрский, Тере-Хольский, Тоджинский, Чаа-Хольский, Бай-Тайгинский, и Пий-Хемский районы. Члены УИК провели досрочное голосование на базе артели старателей "Новый Базас" в местечке Чаттыг. Все избиратели проголосовали через мобильный УИК. Явка там составила 100%. Также члены комиссии выезжали на голосование в населенный пункт Сооктуг-Чазы вблизи Ак-Суг, где строят ЛЭП и на чабанские стоянки", - сообщил Фортуна.

В избиркоме ТАСС рассказали, что членам избирательной комиссии приходится работать при сильном морозе до минус 42 градусов, а в некоторые места, куда не пройдет транспорт, добираться на лошадях.

Досрочное голосование в Туве пройдет по 14 марта. Членам избирательных комиссий предстоит посетить более 11 тыс. избирателей (это 5,3 % от общего числа избирателей), находящихся в 747 труднодоступных местностях, или значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.