МИД РФ: африканское направление становится одним из приоритетных в политике России

Посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров напомнил, что российский президент Владимир Путин назвал прорывным саммит Россия - Африка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Африканское направление приобретает все большее значение для внешнеполитического курса России. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"Африканский континент становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Сейчас мы видим, что после второго саммита [Россия - Африка], который вчера наш президент [Владимир Путин] в обращении к Федеральному собранию назвал прорывным, позволил перейти нам к системной работе по выстраиванию долгосрочного стратегического сотрудничества с африканским континентом", - указал он.

Накануне Путин заявил, что африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. "Мы искренне поддерживаем все эти устремления", - заверил Путин.