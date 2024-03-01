В ЛНР закупили трафареты со шрифтом Брайля для голосования слабовидящих на выборах

В регионе обустроят более 40 кабинок для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) закупила трафареты со шрифтом Брайля и лупы для помощи слабовидящим при голосовании на президентских выборах. Об этом ТАСС сообщила секретарь регионального избиркома Екатерина Терещенко.

"Избиркомом ЛНР приняты необходимые меры для обеспечения голосования инвалидов на избирательных участках: закуплены трафареты со шрифтом Брайля, кабины для голосования маломобильных граждан, лупы для слабовидящих. Также членами участковых избирательных комиссий проводится работа по обеспечению голосования маломобильных граждан на дому, такая работа проводится сейчас в рамках проекта "ИнформУИК", - сказала она.

9 января глава избиркома ЛНР Елена Кравченко сообщала ТАСС, что в регионе обустроят более 40 кабинок для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Досрочное голосование в ЛНР пройдет с 11 по 14 марта.