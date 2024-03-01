Госдума может провести саммит парламентаризма с участием иностранных делегаций

Вице-спикер палаты парламента Александр Бабаков отметил, что интерес к вопросам, которые обсуждались на саммитах Россия - Африка и Россия - Латинская Америка, гораздо шире, чем казалось

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственная дума может провести саммит парламентаризма, на который предполагается пригласить парламентариев из других стран. Об этом заявил вице-спикер палаты парламента Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").

"Сегодня у нас Государственная дума определяется с форматом. После проведения африканского саммита мы провели саммит с Латинской Америкой и понимаем сегодня, что интерес к вопросам, которые обсуждались на этих саммитах, гораздо шире, чем нам казалось. Поэтому сегодня, скорее всего, будет по предложению нашего председателя сформирована позиция по проведению просто саммита парламентаризма", - сказал депутат в ходе заседания экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, который проходит в Госдуме.

Бабаков отметил, что благодаря такому формату, в мероприятии смогут участвовать представители разных континентов.