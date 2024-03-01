1 марта, 08:59,
обновлено 1 марта, 09:29

На заседании ГД заслушают тему обсуждения офицерами ФРГ атаки на Крымский мост

Крымский мост. Сергей Мальгавко/ ТАСС
Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Госдума потребует от Бундестага провести расследование

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту, запись разговоров которых была опубликована ранее, будет заслушан на ближайшем заседании Госдумы. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

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"После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной думы", - написал он.

Кроме того, спикер считает правильным "направить в Бундестаг требование провести расследование". По его словам, "обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения".

Володин уточнил, что официальный Берлин должен пояснить, "какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ", понесут ли они наказание за это и какое, знают ли о произошедшем депутаты Бундестага и понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, "что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов"?

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичГерманияРоссия