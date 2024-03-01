МИД РФ: сотрудничество с Африкой направлено на создание новых форматов взаимодействия

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров отметил, что идет последовательное развитие африканских стран и России "нужно вписаться в этот процесс"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России со странами Африканского континента направлено на создание новых форм взаимодействия и выработку конструктивной повестки дня по разным направлениям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"Сотрудничество с Африканским континентом - это не сотрудничество против кого-то, это сотрудничество за создание новых форматов взаимодействия и выработку конструктивной повестки дня как в политическом, экономическом, так и гуманитарном измерениях, которое позволило бы нашим странам продвигаться вперед", - сказал он на заседании "Законодательное обеспечение всестороннего партнерства со странами Африки".

По словам Озерова, несмотря на то, что прошло не так много времени с момента проведения второго саммита Россия - Африка, уже достигнуты определенные результаты. "Это и открытие двух посольств в Буркина-Фасо и в Экваториальной Гвинее. Это очень большой сдвиг. Он, может быть, так не выглядит, но на самом деле этого не было последние 30 лет. <…> У нас осталось еще несколько посольств, которые надо открыть, и мы очень рассчитываем на то, что и экспертный совет [по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки], и [Государственная] дума поддержат это движение, потому что совершенно необходимо нам быть представленными во всех африканских странах", - подчеркнул Озеров.

"При всех проблемах, трудностях, конфликтах идет последовательное развитие африканских стран, и нам нужно вписаться в этот процесс", - заключил дипломат.