Миронов предложил создать в правительстве комитет по науке, технологиям и инновациям

По словам председателя партии "Справедливая Россия - За правду", эксперты считают, что существенному прорыву в области научно-технологического и промышленного развития РФ мешает раздробленность научно-технологического комплекса страны, так как нет единой системы управления

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением создать в структуре правительства РФ государственный комитет по науке, технологиям и инновациям. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Таким органом управления мог бы стать, образованный в структуре правительства Российской Федерации государственный комитет по науке, технологиям и инновациям (ГКНТ), основной задачей которого стала бы реализация стратегии научно-технологического развития страны, формирование национальной инновационной системы, а также ресурсное обеспечение исследований и разработок", - говорится в документе.

Председатель партии приводит мнение экспертов, согласно которому существенному прорыву в области научно-технологического и промышленного развития РФ мешает раздробленность научно-технологического комплекса страны, так как нет единой системы управления. В период санкционного давления необходимо усовершенствовать систему управления научно-технологическим комплексом страны, считает депутат.

Миронов добавил, что Россия имеет положительный опыт функционирования аналогичного органа Государственного комитета по науке и технике - органа государственного управления СССР. "Такое управление научно-техническим развитием страны, координация работы всех министерств и ведомств, задействованных на решение данной задачи, позволило СССР оставаться одним из мировых лидеров в этой области", - отметил он.