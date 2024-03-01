Захарова: главе МИД Франции стоит осознать, что французы умирают от стыда из-за Макрона

Стефан Сежурне ранее заявил, что "французы не будут умирать за Украину" и Париж не станет отправлять войска для ведения боевых действий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главе МИД Франции Стефану Сежурне стоит задуматься над тем, что граждане его страны умирают от стыда после заявлений французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на заявление Сежурне, что "французы не будут умирать за Украину" и Париж не станет отправлять войска для ведения боевых действий. Ранее Макрон заявлял, что на встрече во Франции, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киеву в конфликте с Россией, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

"Мы не будем, но ничего не исключено" - новый стандарт принципиальности и интеллекта, введенный макроновским режимом. Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона", - подчеркнула Захарова.