Посол РФ сообщил о заморозке политических отношений между Москвой и Парижем

Алексей Мешков отметил, что "худо-бедно возобновляются культурные связи, есть и продолжающиеся экономические проекты"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Политические отношения между Москвой и Парижем на сегодняшний день заморожены. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается внешней политики, по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности, так как мы, как и французы, - постоянные члены Совета Безопасности, какие-то разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены", - сказал он.

"Естественно, всегда что-то в отношениях у нас сохраняется. Прежде всего, это, конечно, отношения на уровне гражданских обществ. Худо-бедно возобновляются культурные связи, есть и продолжающиеся экономические проекты", - добавил дипломат.