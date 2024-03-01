Песков назвал крайне безответственным заявление Остина о столкновении НАТО и РФ

По словам пресс-секретаря президента России, заявления с Запада о возможности столкновения НАТО с РФ показывают, что альянс де-факто считает Украину своей территорией

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин позволил себе крайне безответственное заявление, говоря о возможности прямого столкновения НАТО и РФ в случае поражения Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше уже и нагнетать, вроде бы, некуда", - сказал Песков.

"Главное, что они (заявления с Запада - прим. ТАСС) де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считают Украину своей территорией, - продолжил представитель Кремля. - Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает РФ, и правильность и оправданность специальной военной операции".

Отвечая на вопрос, посылают ли слова главы Пентагона сигнал о том, что переговоров между РФ и США по стратегической стабильности не будет, Песков заметил: "Об этом ничего не говорилось в заявлении Остина".

Остин ранее выразил уверенность, что "НАТО будет воевать с Россией" в случае поражения Украины. С такой оценкой глава Пентагона выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.