Песков заявил, что НАТО де-факто считает Украину своей территорией

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заявления Запада о возможности военного столкновения России и НАТО в случае поражения Украины говорят о том, что в альянсе считают Украину своей территорией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главное, что они (заявления с Запада - прим. ТАСС) де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считают Украину своей территорией. Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает РФ, и правильность и оправданность специальной военной операции", - отметил представитель Кремля.