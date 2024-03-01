Песков назвал проект договора с Украиной 2022 года неактуальным

Пресс-секретарь президента сообщил, что Кремль не хотел бы его публиковать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проект соглашения с Украиной, который предлагался на переговорах в Стамбуле в 2022 году, утратил актуальность, так что Кремль не хотел бы его публиковать. Как напомнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев сам отказался от переговоров по команде от Лондона.

"В марте 2022 года были одни условия, сегодня - другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации", - прокомментировал представитель Кремля публикацию The Wall Street Journal, которая обнародовала тезисы соглашения.

Газета, в частности, обратила внимание на то, что в черновике договора не исключался отход российских сил из Запорожской и Херсонской областей. Уже после провала переговоров - в сентябре 2022 - жители этих регионов инициировали референдум, на котором подавляющим большинством голосов постановили присоединиться к России.

"Действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать, - сказал Песков. - Весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны - по команде, полученной из Великобритании".

Соглашение, параметры которого согласовывались в течение нескольких раундов встреч представителей Украины и России, было сорвано в марте 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, принимая в июне прошлого года в Стрельне представителей семи африканских государств, приехавших представить свою мирную инициативу по Украине, показал африканским лидерам парафированный документ, который включал 18 статей и приложения. В нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

В ноябре 2023 года руководитель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" пояснял, что Киев отказался принимать соглашение, когда на Украину прибыл занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Он предложил властям в Киеве ничего не подписывать и "просто воевать".