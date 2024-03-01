Кремль пока не знает содержание записи военных ФРГ об атаке на Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запись послушают, когда она будет доступна

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]", - сказал представитель Кремля. "Как будет доступна [запись], послушаем, тогда узнаем", - отметил он.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.