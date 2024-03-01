Матвиенко: русофобский курс властей Молдавии не соответствует интересам этой страны

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Русофобский курс нынешних властей Молдавии не соответствует национальным интересам этой страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с башканом (главой) Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул.

"Мы с большим огорчением наблюдаем все, что происходит в Молдавии. Это такой явно выраженный русофобский антироссийский курс нынешних властей, который, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Молдавии", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что народы двух стран связывает общая история, дружба и родственные связи.

Матвиенко заявила, что Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие руководству Гагаузии в укреплении и расширении связей с Россией. "Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое хочет развиваться, которое хочет повышать уровень благосостояния своих граждан. И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие, укреплять и расширять наши связи. И никто ни нам, ни вам не может запретить", - сказала спикер СФ.

Нынешние власти Молдавии являются проводниками навязанного Западом политического курса, заявила Матвиенко.