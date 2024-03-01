В СФ заявили, что запрет Литвы на высадку поездов нарушает права россиян и граждан ЕС

Литва с 1 марта ввела запрет на посадку и высадку из поездов, следующих транзитом через территорию страны в Калининград, кроме исключительных случаев, решение по которым принимает пограничная служб

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Запрет Литвы на посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград и обратно через территорию республики, нарушает права как россиян, так и граждан самого Евросоюза. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Литва с 1 марта ввела запрет на посадку и высадку из поездов, следующих транзитом через территорию страны в Калининград, кроме исключительных случаев, решение по которым принимает пограничная служб. У граждан Литвы и стран ЕС есть еще две недели, чтобы вернуться в республику поездами, заявил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.

"Литва своими решениями нарушает все возможные нормы и правила пересечения границы. Совершенно очевидно, что если поезд делает в республике техническую остановку, то должна быть возможность воспользоваться ей для выхода на этой территории тем, у кого есть вид на жительство в ЕС. В данном случае ущемляются не только права россиян, но и граждан Евросоюза, которые в первую очередь пользовались возможностью добраться поездами из Москвы или Калининграда в Литву. Теперь они будут вынуждены это делать либо на автомобилях, либо какими-то другими видами транспорта", - сказал Шендерюк-Жидков.

Для жителей области или россиян, которые целенаправленно ехали поездами из Калининграда в Москву и в обратном направлении, решение Литвы практически ничего не меняет, отметил собеседник агентства. "Это, наверное, только улучшит железнодорожное сообщение и повысит доступность железнодорожных билетов на калининградско-московском направлении, особенно в летнее время, когда периодически возникает их определенный дефицит. Но в целом запрет - это очередной пример нежелания литовской стороны следовать своим обязательствам и желания, наоборот, создать какие-то дополнительные проблемы для граждан России, даже если эти граждане в том числе имеют европейское гражданство", - заключил сенатор.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами Литвы и Польши. В регионе живет чуть больше 1 млн человек. Пассажирские поезда дальнего следования круглогодично курсируют между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. В летний период назначаются поезда Калининград - Челябинск и беспересадочный вагон Гомель - Калининград. Одной из особенностей пассажирского сообщения с Калининградской областью является транзитный проезд через Литву с применением механизма упрощенного проезда по железной дороге. Максимально допустимая квота мест в одном российском поезде - 300 человек.