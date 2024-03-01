Путин заявил, что РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе

Президент России отметил, что вопросы космоса и нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в космической сфере, должны постоянно быть в сфере внимания властей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - подчеркнул он.

Однако, продолжил Путин, вопросы космоса и нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в космической сфере, должны постоянно быть в сфере внимания властей. "Давайте об этом сегодня и поговорим", - предложил глава государства, открывая встречу. После чего передал слово министру оборону Сергею Шойгу.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.